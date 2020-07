特朗普指疫情反彈或與近日反種族歧視示威有關

【有線新聞】

美國確診新型肺炎人數增至逾410萬,特朗普總統認為確診人數急升,可能與近日反種族歧視示威有關,又說很快會公布是否強制白宮內的人戴口罩。

美國的確診數字持續高企,加州疫情急劇惡化,周二新增12,000人確診,取代紐約州成為全美感染人數最多的州分。

總統特朗普認為疫情反彈,可能與近日反種族歧視示威有關。他說:「示威過後,年輕人確診數字上升,你們很清楚這些示威,可能是示威導致各地放寬封鎖。持續多人出外亦是原因。」

連同華盛頓特區,美國目前有最少30個州分強制民眾外出戴口罩。特朗普在記者會再次展示自己的口罩、但沒有戴上。

被問到會否在白宮、聯邦建築實施「口罩令」,他說很快會公布決定:「某些時候你的確很需要它,我相信它是好東西。」

他周一在集團旗下位於華盛頓的酒店與共和黨人會面,部分人沒有戴口罩,違反早前市政府要求酒店範圍內須遮掩口鼻的規定,調查人員周三到酒店了解,指沒人違規,會繼續監察。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。