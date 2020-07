特朗普不排除關閉更多中國駐美使館

【有線新聞】

中美關係緊張,特朗普總統說不排除會關閉更多中國駐美使館。中國駐休斯敦總領事蔡偉說美方做法嚴重違反國際法,他否認領事館是情報中心的指控。

中國駐休斯敦總領事蔡偉於領事館遭要求關閉的翌日接受美國廣播公司13台和《國際聚焦》雜誌聯合採訪,稱沒想過美國會下令關閉領事館,認為此舉嚴重違反國際法、國際關係基本準則及中美領事條約有關規定,他感到驚訝,強調兩國合則兩利,鬥則俱傷。

蔡偉指:「中美是何其重要的國家,必須做朋友,我難以想像兩個大國陷入冷戰或熱戰,對兩國人民以致全球而言,都是災難。」

有報道指美國勒令關閉總領事館,是憂慮這裡涉及間諜活動,蔡偉質疑證據在哪裡,反指美國一些政客為了所謂政治正確而說謊,蔡偉說:「若你指控我們做錯,須拿出證據,除非你能證明,否則我們是清白的。」

有總領事館職員懷疑燒毀機密文件,蔡偉稱是撤離的正常做法,而特朗普在白宮回應提問時,不排除關閉更多中國駐美使館。

特朗普說:「說到關閉更多大使館,總有這可能,你都見到發生甚麼。我們相信勒令關閉的使館有火警,估計他們在燒文件或紙張,我想知道內容為何。」

中國駐休斯敦總領事館有約60名職員,主理亞太事務的助理國務卿史達偉,批評這裡是盜竊美國情報的中心,多年來暗中從事「破壞行為」。

據《紐約時報》報道,史達偉指蔡偉及兩名外交官最近利用虛假身分信息,護送中國旅客上包機。蔡偉否認偽造文件,稱是與同事送中國留學生上包機,提供防疫裝備及回國的隔離指引。

史達偉更稱中方企圖竊取美國科學成果,過去半年情況加劇,可能與研究新型肺炎疫苗有關,但沒提出證據。

報道又指,法庭文件顯示數宗聯邦調查局的調查與駐休斯敦總領事館有關,涉及企圖非法傳送區內機構的醫學研究及敏感資料,游說數十名學者和研究人員交出私密資訊給中方機構。

《華盛頓郵報》則引述美國官員消息,有解放軍假冒醫生或研究人員滲入美國的大學、研究機構和製藥公司,而駐休斯敦總領事館被懷疑是收集情報活動的中心。有官員指當局認為中方做法過火,下令關閉領事館、以示警告。

