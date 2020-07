特朗普不顧反對增派聯邦執法人員打擊暴力罪案

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統在11月大選前打著法治的旗號,不顧地區領袖的反抗,宣布會增派聯邦執法人員到芝加哥及其他美國城市,打擊當地的暴力罪案。

特朗普使用以往用來形容非法移民的危言聳聽的言語,把民主黨領導的城市描繪成失控,又猛烈評擊「激進左派」,但其實有刑事司法專家表示,部分城市暴力上升,並不是簡單原因可以解釋。

特朗普說:「近幾個星期,有一個激進的運動要抵抗、分拆和解散我們的警局。」

他也把他形容為令人震驚的槍擊、殺戮、謀殺和令人髮指的暴力罪行的爆發,歸咎有關運動。

特朗普說:「這些流血必須要終止,這些流血將會終止。」

特朗普堅持要派聯邦執法人員到多個城市,是要建立自己和執法人員同一陣線的形象,他近期不斷發出警告,說若拜登當選,暴力事件會繼續惡化,由於有示威者要推倒一些邦聯人物的雕像,他在之前已經派出國土安全部的人員到波特蘭,保護聯邦物業和一些雕像。

不過,地方政府就投訴,派遣聯邦人員到他們到城市,只會令街上的局勢更緊張,國土安全部長周三提醒,民眾應和平示威,不能訴諸暴力及違法行動 ,否則當局必定嚴肅對待。

在西雅圖,警方就指參與上星期日大規模示威的人是有組織的,他們用暴力破壞,並用強力的爆炸品攻擊警員,導致十幾個警員受傷。

西雅圖警長Lauren Truscott說:「示威者點燃迫擊炮式煙花,並近距離投向警察,他們投擲的裝置可令人失明或殺人,若是近距離投擲,結果是至少有12名警察在衝突中受傷。」

