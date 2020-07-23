特朗普不顧反對增派聯邦執法人員打擊暴力罪案

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統在11月大選前打著法治的旗號，不顧地區領袖的反抗，宣布會增派聯邦執法人員到芝加哥及其他美國城市，打擊當地的暴力罪案。

特朗普使用以往用來形容非法移民的危言聳聽的言語，把民主黨領導的城市描繪成失控，又猛烈評擊「激進左派」，但其實有刑事司法專家表示，部分城市暴力上升，並不是簡單原因可以解釋。

特朗普說：「近幾個星期，有一個激進的運動要抵抗、分拆和解散我們的警局。」

他也把他形容為令人震驚的槍擊、殺戮、謀殺和令人髮指的暴力罪行的爆發，歸咎有關運動。

特朗普說：「這些流血必須要終止，這些流血將會終止。」

特朗普堅持要派聯邦執法人員到多個城市，是要建立自己和執法人員同一陣線的形象，他近期不斷發出警告，說若拜登當選，暴力事件會繼續惡化，由於有示威者要推倒一些邦聯人物的雕像，他在之前已經派出國土安全部的人員到波特蘭，保護聯邦物業和一些雕像。

不過，地方政府就投訴，派遣聯邦人員到他們到城市，只會令街上的局勢更緊張，國土安全部長周三提醒，民眾應和平示威，不能訴諸暴力及違法行動 ，否則當局必定嚴肅對待。

在西雅圖，警方就指參與上星期日大規模示威的人是有組織的，他們用暴力破壞，並用強力的爆炸品攻擊警員，導致十幾個警員受傷。

西雅圖警長Lauren Truscott說：「示威者點燃迫擊炮式煙花，並近距離投向警察，他們投擲的裝置可令人失明或殺人，若是近距離投擲，結果是至少有12名警察在衝突中受傷。」

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