舊金山新增96人確診 將擴大檢測能力（視頻）

舊金山市府宣布將擴大現有的檢測能力,除了在現有的檢測站加開檢測名額外,還會在市內新增3個檢測站,每日額外能做多1,400個檢測。

舊金山周三新增96宗確診,累計5,459宗,有53人死亡,住院人數仍然高達100人。

市長布里德表示,過去一星期,舊金山平均每日進行超過3,200個檢測,遠超於市府訂下每日做1,800個的目標。

不過隨著疫情不斷在社區擴散,布里德指出,現有的檢測能力仍然不足夠。

布里德說:「現在市民要等久一點,才能做檢測及拿到結果,想即時做檢測都有難度,灣景區獵人角、Exclesior、訪谷及Mission,這些社區的高確診率就顯示了不平等的情況。」

市府周三宣布即將增設兩個流動檢測站,會定期前往一些確診率高的社區做檢測,預計每個檢測站每日最多能做250個測試。

由於市內確診率較高的社區,大多位於舊金山東南面,因此市府亦會在這一帶增設一個長期性的檢測站,預計每日能提供500個檢測。

此外,市府現有位於Embarcadero的檢測站,將每天的檢測名額增加400個,繼續為前線員工提供檢測。

布里德表示,市府正盡一切辦法控制疫情,但奈何做了檢測不等於不會染病,每當她在街上見到有人聚集時不戴口罩,又沒有保持社區距離,感到非常失望,她提醒,最重要的還是看市民夠不夠自律。

布里德說:「你們令大家陷入困境,不只為了你們一時的不方便,我知道跟足衛生指引很難,我跟你們一樣,對於活在疫情中感到疲累,但越早盡自己的責任,我們就能盡早回歸重啟經濟,一起活得更舒適。」

衛生局指出,舊金山的確診由2,000宗增加到3,000宗,用了38天的時間,但重啟經濟後,在13天內,確診個案就由4,000宗升至5,000宗,因此舊金山仍然暫停重啟經濟。

州長紐森前日宣布,在衛生情況許可下,容許理髮店等個人服務行業在戶外做生意,衛生局表示,正研究州府的指引,當覺得舊金山可以跟從時會第一時間公布。

