南灣Santa Clara縣因為疫情面對3億元的赤字,縣參議會主席Cindy Chavez建議提高銷售稅來彌補赤字。

Santa Clara縣議會周二同意研究Chavez的提案,增加該縣的銷售稅,由目前的9%提高至9.625%,從明年1月開始為期5年,每年將額外有2.5億元收入。

Chavez表示,不能靠聯邦政府、矽谷公司或矽谷百萬富翁來解決縣府的赤字問題,但她承認增稅對低收入人士相對不公平,但增稅可以避免削減公共服務。

反對的縣參事表示,稅收會投入縣府的一般基金,不能夠確定會投入紓緩疫情的項目,而失業人士、商業受創人士面對逼遷租客,更加會受到衝擊。

若提案獲縣參議會通過,將交由選民在11月的選舉中表決。

