Santa Clara縣地檢處不再向罪犯尋求死刑（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen宣布從即日起實施地檢處改革，包括不再尋求死刑，和不會起訴一些輕微的違法行為。

加州州長紐森去年宣布加州暫停執行死刑時，Rosen當時反對，但是周三宣布對死刑的態度已經轉變。

Rosen說：「這些案件用上龐大的公共資源，殘忍的長年拖著，加上無止盡的上訴，也不能給受害人家屬一個終結，還有一個悲痛卻真實的可能，就是被告可能被錯誤定罪，羞恥的是，我們社會劇烈而毀滅性的執法性懲罰，用在有色族裔社區的比率不成正比。」

自擔任Santa Clara縣地檢官以來，Rosen 4次尋求死刑，當中有兩次撤回，另外兩次由陪審團拒絕。

近年來，加州有更多地檢官反對死刑，目前除了Rosen之外，灣區還有舊金山的Chesa Boudin，表明不會尋求死刑。

Santa Clara縣公辯律師Molly O’Neal贊同Rosen的決定，表示不需要透過殺人來證明殺人是錯的。

聖荷西警察工會反對Rosen的決定。

聖荷西警察工會主席Paul Kelly說：「我們認為要是達到令人髮指和可怕的級別，應該實行死刑，這些罪犯不應該被倖免，社區中的人也應該知道，不能被倖免，不應該永久的活下去，即使沒得假釋，要犯下令人髮指之罪，就不應該在這裡。」

除了改變對死刑的立場之外，Rosen也宣布在決定起訴的時候，不會考慮嫌犯過久或和案件不相關的犯罪，地檢處也不會起訴單項的拒捕行為。

而針對被捕人士，也不會用保金來決定當事人是否可以獲得保釋，而是按照個別的罪案來判斷。

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