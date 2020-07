Santa Clara縣地檢處不再向罪犯尋求死刑（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

Santa Clara縣地檢官Jeff Rosen宣布從即日起實施地檢處改革,包括不再尋求死刑,和不會起訴一些輕微的違法行為。

加州州長紐森去年宣布加州暫停執行死刑時,Rosen當時反對,但是周三宣布對死刑的態度已經轉變。

Rosen說:「這些案件用上龐大的公共資源,殘忍的長年拖著,加上無止盡的上訴,也不能給受害人家屬一個終結,還有一個悲痛卻真實的可能,就是被告可能被錯誤定罪,羞恥的是,我們社會劇烈而毀滅性的執法性懲罰,用在有色族裔社區的比率不成正比。」

自擔任Santa Clara縣地檢官以來,Rosen 4次尋求死刑,當中有兩次撤回,另外兩次由陪審團拒絕。

近年來,加州有更多地檢官反對死刑,目前除了Rosen之外,灣區還有舊金山的Chesa Boudin,表明不會尋求死刑。

Santa Clara縣公辯律師Molly O’Neal贊同Rosen的決定,表示不需要透過殺人來證明殺人是錯的。

聖荷西警察工會反對Rosen的決定。

聖荷西警察工會主席Paul Kelly說:「我們認為要是達到令人髮指和可怕的級別,應該實行死刑,這些罪犯不應該被倖免,社區中的人也應該知道,不能被倖免,不應該永久的活下去,即使沒得假釋,要犯下令人髮指之罪,就不應該在這裡。」

除了改變對死刑的立場之外,Rosen也宣布在決定起訴的時候,不會考慮嫌犯過久或和案件不相關的犯罪,地檢處也不會起訴單項的拒捕行為。

而針對被捕人士,也不會用保金來決定當事人是否可以獲得保釋,而是按照個別的罪案來判斷。

