San Mateo縣府指已準備列入抗疫監察名單

【KTSF 郭柟報導】

灣區9個縣之中，San Mateo縣到周三仍然是唯一不在州府的監察名單中的縣，但是縣府聲稱，隨時預備好會被列入監察名單。

San Mateo縣府經理Mike Callagy說：「任何時間都會被列入名單，可能明天、後天、下星期、下個月，我們不知道幾時，如果你留意縣府的衛生數據，我們大部份方面都接近州府指引，但其他方面良好。」

縣府經理認為，San Mateo縣至今未列入監察名單，多得各種因素有功，例如宣傳成功呼籲多人戴口罩，將不少無家可歸者搬出密集住所，提供庇護，以及衛生局大量增加檢測數量。

另外，縣參議會周二通過延長逼遷租客禁令至8月31日。

縣府又指，雖然San Mateo的14日平均確診感染率仍未達州府指引要求，不過在住院率和追蹤確診者接觸史的工作方面，San Mateo縣都達到州府指引。

San Mateo縣確診個案總數達4,776宗，死亡人數114人，一旦San Mateo縣在名單上連續超過3天，一些原本重開的商業，如健身室、修甲店、髮廊及宗教場所等等都要再次關閉。

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