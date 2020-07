San Mateo縣府指已準備列入抗疫監察名單

【KTSF 郭柟報導】

灣區9個縣之中,San Mateo縣到周三仍然是唯一不在州府的監察名單中的縣,但是縣府聲稱,隨時預備好會被列入監察名單。

San Mateo縣府經理Mike Callagy說:「任何時間都會被列入名單,可能明天、後天、下星期、下個月,我們不知道幾時,如果你留意縣府的衛生數據,我們大部份方面都接近州府指引,但其他方面良好。」

縣府經理認為,San Mateo縣至今未列入監察名單,多得各種因素有功,例如宣傳成功呼籲多人戴口罩,將不少無家可歸者搬出密集住所,提供庇護,以及衛生局大量增加檢測數量。

另外,縣參議會周二通過延長逼遷租客禁令至8月31日。

縣府又指,雖然San Mateo的14日平均確診感染率仍未達州府指引要求,不過在住院率和追蹤確診者接觸史的工作方面,San Mateo縣都達到州府指引。

San Mateo縣確診個案總數達4,776宗,死亡人數114人,一旦San Mateo縣在名單上連續超過3天,一些原本重開的商業,如健身室、修甲店、髮廊及宗教場所等等都要再次關閉。

