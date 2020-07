【有線新聞】

美國控告一個中國科研人員申請簽證時隱暪解放軍背景,又指她現時藏身中國駐舊金山總領事館。

根據美國聯邦法庭文件,以學者簽證在加州大學分校從事軍事研究的中國女科研人員Tang Juan,被發現在申請簽證時隱瞞自己是現役解放軍、為空軍軍醫大學工作的身分。

上個月接受聯邦調查局問話後被控簽證欺詐,她幾日後走入中國駐舊金山總領事館,調查人員相信,該名女科研人員目前仍然藏身館內。

