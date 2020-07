華裔高中生成立網站免費提供特殊兒網上課程（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

由華裔高中生成立的Rainbow Loop,在暑假期間免費提供特殊兒網上學習及活動的課程,讓這些家長有喘息的機會。

區潼欣(Annabelle Au)是Fremont Irvington高中生,即將升12年級,談到成立Rainbow Loop的目的。

區潼欣說:「我看很多社交媒體都說,他們小朋友沒有學校的協助,沒有活動,他們在家裡面已經瘋了,沒有東西做,所以我做了一個組織專門給這些小朋友,是因為網路上很多都是給一般民眾,沒有一個是給特殊兒童,所以我想要給他們一個協助,給他們資源,給這些家長喘口氣。」

根據研究,孩子的專注力平均是30分鐘,對於過動兒或是自閉症等特殊兒童,要他們安靜地坐在電腦前學習也是一大挑戰。

區潼欣說:「我們的課程專注在活動,我們有很多肢體活動,我們希望孩子們能夠盡可能參與,而不是只坐在電腦前打字。」

Rainbow Loop課程包括武術、健身、畫畫,還有解碼,自願者都是大學及高中生,該組織跟特殊教育專業人士合作,事先要接受他們的建議指導,了解特殊兒。

區潼欣說:「我想很多義工也跟著成長,他們更了解這些特殊兒,知道他們跟大家都一樣,有的甚至很聰明,所以我們不應該對他們有不一樣眼光。」

有興趣的家長可以跟Rainbow Loop聯絡,電郵:[email protected],網站:http://rainbowloopedu.org

