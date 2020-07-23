華裔高中生成立網站免費提供特殊兒網上課程（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

由華裔高中生成立的Rainbow Loop，在暑假期間免費提供特殊兒網上學習及活動的課程，讓這些家長有喘息的機會。

區潼欣（Annabelle Au）是Fremont Irvington高中生，即將升12年級，談到成立Rainbow Loop的目的。

區潼欣說：「我看很多社交媒體都說，他們小朋友沒有學校的協助，沒有活動，他們在家裡面已經瘋了，沒有東西做，所以我做了一個組織專門給這些小朋友，是因為網路上很多都是給一般民眾，沒有一個是給特殊兒童，所以我想要給他們一個協助，給他們資源，給這些家長喘口氣。」

根據研究，孩子的專注力平均是30分鐘，對於過動兒或是自閉症等特殊兒童，要他們安靜地坐在電腦前學習也是一大挑戰。

區潼欣說：「我們的課程專注在活動，我們有很多肢體活動，我們希望孩子們能夠盡可能參與，而不是只坐在電腦前打字。」

Rainbow Loop課程包括武術、健身、畫畫，還有解碼，自願者都是大學及高中生，該組織跟特殊教育專業人士合作，事先要接受他們的建議指導，了解特殊兒。

區潼欣說：「我想很多義工也跟著成長，他們更了解這些特殊兒，知道他們跟大家都一樣，有的甚至很聰明，所以我們不應該對他們有不一樣眼光。」

有興趣的家長可以跟Rainbow Loop聯絡，電郵：[email protected]，網站：http://rainbowloopedu.org

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