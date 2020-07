哈佛大學國際新生今秋無法來美上課

【KTSF】

哈佛大學宣布,受到聯邦簽證限制影響,該校今年秋季班一年級的國際新生,將無法來美上課,只能在海外上網學習。

哈佛大學大學部院長Rakesh Khurana周二發出電子郵件給學生,表示受到聯邦簽證限制,今年秋季入學的國際大一新生無法進入校園。

受到疫情影響,哈佛大學日前宣布,今年秋季班全面以網上教學,之後國土安全部以及移民及海關執法局(ICE)隨即宣布新的命令,禁止學校採取全部網上授課的國際學生留在美國,事件引發包括加州以及多所知名大學提出訴訟,挑戰這項命令,而特朗普政府也在日前對該命令做出修改,撤銷要對完全網上上課的國際學生遞解出境的規定。

不過校方表示,修改後的命令並不適用於新申請F1簽證的大一新生,因此所有收到I-20打算入讀哈佛大學的新生,依照現行規定,全部都無法入境美國,也就是不能到校園報到,因為該校秋季班採取全部網上教學。

今年7月初,該校曾舉辦國際學生的網上論壇,很多學生反應希望哈佛考慮開設親自授課的課程,或是網上和當面授課混合的課程。

但校方表示,確實研究過這些方式,但基於政府政策的不可測,加上對於疫情危機的不確定,此舉可能會危害到學生未來在美國去留的命運,以及社區的健康,因此決定秋季班仍維持全部網上教學。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。