加州疫情未緩和 州長宣布再向中國訂購逾億口罩

【KTSF 郭柟報導】

加州周三新增12,807宗確診個案，再創單日新高，總數達41.3萬幾宗，超越紐約州總數，成為全國最多個案的州份，另外多115人死亡。

州長紐森表示，加州7日平均確診率達7.6%，每日平均多9420宗個案。

舊金山加大教授Monica Gandhi說：「這些數字當然是個警告，相當重要和具警戒性，但不代表加州人均感染率有上升。」

根據《紐約時報》的數據指出，紐約州的人均感染率仍比加州高，加州人口近4,000萬，紐約人口約為加州一半，紐約州每10萬人當中，有2,126宗確診個案，高過加州的1,042宗。

另外紐約州的死亡個案都比加州高4倍，但是加州最近的確診升幅則比紐約州快。

目前加州58個縣當中，至少有35個縣在州府的監察名單中，紐森周三讚特朗普總統終於戴口罩，樹立好榜樣。

紐森說：「我想讚總統等人終於戴口罩，向公眾傳達訊息，我們會成功消滅病毒。」

另外紐森又指，州府目前庫存有1.11億個N95口罩，不過加州醫護人員每月平均使用4,600萬個口罩，因此他已向中國的比亞迪公司（BYD）訂購多1.46億個N95口罩，下星期又預料會運送多1.5億個口罩到加州。

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