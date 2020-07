加州疫情未緩和 州長宣布再向中國訂購逾億口罩

【KTSF 郭柟報導】

加州周三新增12,807宗確診個案,再創單日新高,總數達41.3萬幾宗,超越紐約州總數,成為全國最多個案的州份,另外多115人死亡。

州長紐森表示,加州7日平均確診率達7.6%,每日平均多9420宗個案。

舊金山加大教授Monica Gandhi說:「這些數字當然是個警告,相當重要和具警戒性,但不代表加州人均感染率有上升。」

根據《紐約時報》的數據指出,紐約州的人均感染率仍比加州高,加州人口近4,000萬,紐約人口約為加州一半,紐約州每10萬人當中,有2,126宗確診個案,高過加州的1,042宗。

另外紐約州的死亡個案都比加州高4倍,但是加州最近的確診升幅則比紐約州快。

目前加州58個縣當中,至少有35個縣在州府的監察名單中,紐森周三讚特朗普總統終於戴口罩,樹立好榜樣。

紐森說:「我想讚總統等人終於戴口罩,向公眾傳達訊息,我們會成功消滅病毒。」

另外紐森又指,州府目前庫存有1.11億個N95口罩,不過加州醫護人員每月平均使用4,600萬個口罩,因此他已向中國的比亞迪公司(BYD)訂購多1.46億個N95口罩,下星期又預料會運送多1.5億個口罩到加州。

