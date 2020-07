【KTSF 郭柟報導】

加州周四多157人死於新型肺炎,是疫情爆發至今單日最多人染疫死亡,累計死亡人數突破8,000人,另外新增1.2萬幾宗確診個案,總數達425,000幾宗。

Alameda市一個新啟用的測試站,周三午夜突然宣佈要臨時關閉,周四又重開,為好多來做測試的人造成困擾。

這個位於Marina Village的測試站,周三午夜宣佈要臨時關閉,市府表示,是跟場地的保險責任問題有關。

不過在周四下午又改以預約方式開放,但是有居民並不知道,在清晨4點來排隊,她認為測試站應該設告示牌提醒人預約。

