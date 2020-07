【KTSF】

美國多間航空公司收緊戴口罩規定,西南航空和美國航空宣布,所有登機旅客都必須戴口罩,沒有人可以獲豁免,如果有旅客因為健康原因不可戴口罩,這類人士將不可以登機。

西南航空表示,新規定將於7月27日生效,美國航空將於7月29日起實施新規定,兩間航空公司都表示,那些不可以戴口罩的旅客,在疫情下應留在家中。

另外,達美航空和聯合航空也收緊戴口罩規定,要求所有報稱因為健康原因不可戴口罩的人士,必須取得醫生紙證明才可登機。

聯合航空亦稱,如果旅客堅持不戴口罩,今後有可能不可再乘搭聯合航空客機。

