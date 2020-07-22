加州參議員威善高讚揚華裔社區建立抗疫好榜樣（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

針對舊金山目前在加州州府就新冠病毒疫情受監視的縣當中，代表舊金山的加州參議員威善高（Scott Wiener）認為，舊金山的情況不比南加州的疫情危急，可以在市民合作下脫離監視名單。

針對加州目前嚴峻的疫情，威善高表示，了解到許多商戶希望盡早能夠復業，而校區決定在秋季開學時，完全利用網上教學，威善高認為學校只能在安全的情況下才能重開，他也認為校區沒有足夠研究，一些例如在戶外教學的可能，對此表示失望。

在對抗疫情方面，威善高認為舊金山的疫情，在染病率、檢測率和加護病房的空位方面，都還接近合格水平，他也讚揚華裔社區明顯遵守帶口罩的指引，使得舊金山華埠縱然是全國人口最稠密的地區之一，染病率在全市中還是偏低。

威善高說：「我在全市各處觀察，誰有戴口罩，誰沒有戴口罩，便見到華裔社區建立好榜樣，大家都有戴口罩，而且戴得正確，掩蓋著鼻子，對社區的健康負責，並且尊重社區。」

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