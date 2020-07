加州參議員威善高讚揚華裔社區建立抗疫好榜樣（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

針對舊金山目前在加州州府就新冠病毒疫情受監視的縣當中,代表舊金山的加州參議員威善高(Scott Wiener)認為,舊金山的情況不比南加州的疫情危急,可以在市民合作下脫離監視名單。

針對加州目前嚴峻的疫情,威善高表示,了解到許多商戶希望盡早能夠復業,而校區決定在秋季開學時,完全利用網上教學,威善高認為學校只能在安全的情況下才能重開,他也認為校區沒有足夠研究,一些例如在戶外教學的可能,對此表示失望。

在對抗疫情方面,威善高認為舊金山的疫情,在染病率、檢測率和加護病房的空位方面,都還接近合格水平,他也讚揚華裔社區明顯遵守帶口罩的指引,使得舊金山華埠縱然是全國人口最稠密的地區之一,染病率在全市中還是偏低。

威善高說:「我在全市各處觀察,誰有戴口罩,誰沒有戴口罩,便見到華裔社區建立好榜樣,大家都有戴口罩,而且戴得正確,掩蓋著鼻子,對社區的健康負責,並且尊重社區。」

