美國突要求中國關閉駐休斯敦總領事館

【有線新聞】

美國突然要求中國關閉駐休斯敦總領事館，據報限令中方人員3日內撤走，美國表示是要保護國內知識產權和美國民眾的私人資料，未有詳細解釋原因。中方形容是前所未有的升級行動，如果美方不撤回決定，中方會有必要回應。

中國駐休斯敦總領事館附近居民周二拍下職員用鐵桶焚燒東西，見到有幾處明火，並且冒煙。

目擊者表示，嗅到焚燒紙張的味道，消防接報到場，未有進入總領事館範圍，只能架起雲梯察看。

入夜後，總領事館人員用水龍頭滅火，報道稱，總領事館被限令當地周五下午4時遷離大樓，職員正作準備，燒毀機密文件。

中方證實，美方周二突然要求限時內關閉駐休斯敦總事館，中國外交部發言人汪文斌批評美方做法，他表示：「這次美方單方面限時關閉中國駐休斯敦總領館，是美對華採取的前所未有的升級行動，蓄意破壞中美關係，十分蠻橫無理。中方對此予以強烈譴責，中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，否則中方必將作出正當和必要反應。」

發言人批評美方過去大半年，兩次對中國駐美外交人員無端設限，多次私自拆開中方的外交郵件，扣查中方公務用品，一段時間以來無理刁難中國駐美外交領事人員，中國駐美使館近期更收到針對駐外機構、人員的炸彈與死亡威脅。

美國國務院表示，要求中國關閉休斯敦總領事館，目的是保護美國知識產權與美國民眾個人資料，強調特朗普總統的立場是美中關係必須公平互惠，不會容忍國家主權遭侵犯、人民遭受恐嚇。

駐休斯敦總領事館1979年設立，是中國在美5個總領事館之一，亦是歷史最悠久的一個。

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