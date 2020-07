美國突要求中國關閉駐休斯敦總領事館

【有線新聞】

美國突然要求中國關閉駐休斯敦總領事館,據報限令中方人員3日內撤走,美國表示是要保護國內知識產權和美國民眾的私人資料,未有詳細解釋原因。中方形容是前所未有的升級行動,如果美方不撤回決定,中方會有必要回應。

中國駐休斯敦總領事館附近居民周二拍下職員用鐵桶焚燒東西,見到有幾處明火,並且冒煙。

目擊者表示,嗅到焚燒紙張的味道,消防接報到場,未有進入總領事館範圍,只能架起雲梯察看。

入夜後,總領事館人員用水龍頭滅火,報道稱,總領事館被限令當地周五下午4時遷離大樓,職員正作準備,燒毀機密文件。

中方證實,美方周二突然要求限時內關閉駐休斯敦總事館,中國外交部發言人汪文斌批評美方做法,他表示:「這次美方單方面限時關閉中國駐休斯敦總領館,是美對華採取的前所未有的升級行動,蓄意破壞中美關係,十分蠻橫無理。中方對此予以強烈譴責,中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定,否則中方必將作出正當和必要反應。」

發言人批評美方過去大半年,兩次對中國駐美外交人員無端設限,多次私自拆開中方的外交郵件,扣查中方公務用品,一段時間以來無理刁難中國駐美外交領事人員,中國駐美使館近期更收到針對駐外機構、人員的炸彈與死亡威脅。

美國國務院表示,要求中國關閉休斯敦總領事館,目的是保護美國知識產權與美國民眾個人資料,強調特朗普總統的立場是美中關係必須公平互惠,不會容忍國家主權遭侵犯、人民遭受恐嚇。

駐休斯敦總領事館1979年設立,是中國在美5個總領事館之一,亦是歷史最悠久的一個。

