聯合航空第二季虧損16億 舊金山裁6,500個職位

聯合航空(United Airlines)公佈業績,第二季虧損超過16億元,收益比一年前大跌接近九成,因為疫情令旅遊需求和公司業務幾乎陷於停頓,帶來災難性衝擊。

聯航也提到在第二季,平均每天燒錢4,000萬元,期望在第三季可以將這款額降低到每天2,500萬元。

聯航已經削減數以千計航班,以及停飛數以百計飛機來縮減開支。

聯航也向州政府通報,聯航計劃在舊金山國際機場裁減超過6,500個職位,將會透過暫時強制員工放無薪假期的形式進行,單在加州,裁員總數可能約共8,400人。

其實聯航先前已發電郵通知員工提醒說,公司有可能在用盡聯邦紓困金之後,就會裁員多達3.6萬人。

聯航接受了聯邦薪資保障計劃PPP的紓困金,預料裁員最快在10月1日實行,這個PPP計劃,整個航空業獲得的紓困金達250億元。

