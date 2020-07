英國公布BNO持有人定居和入籍安排

【有線新聞】

英國公布最新BNO簽證安排,持BNO港人和家屬明年1月起可以申請移居英國工作和讀書,住滿6年後可申請成為公民。

英國政府回應港區國安法實施,月初宣布為BNO持有人提供成為公民的途徑,周三公布更多有關最新BNO簽證的詳情。

持有BNO的港人和家屬,不論是否在英國境內,明年1月起可申請入境並留在英國30個月,之後可續期多30個月,或一次過留在英國5年。

申請者可以工作和讀書,但不會享有社福保障,住滿5年後可以申請定居英國,住多一年後便可申請英籍。

至於申請資格方面,申請者不必持有有效的BNO護照,過期或遺失了BNO的港人都符合申請資格,亦可以帶同沒有BNO的直系親屬到英國。

申請不會有技能測試和最低收入要求等,他們可在來到英國之後才找工作,但需證明在經濟上可支持到自己和家屬在英國生活至少6個月,並通過嚴格犯罪審查。

內政大臣彭黛玲發聲明表示,英國與港人有著牢固的歷史關係,會信守承諾維護港人自由,歡迎他們和家人到英國開展新生活。

