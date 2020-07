【有線新聞】

Twitter移除逾7,000個與右翼「匿名者Q」(QAnon)有關的帳戶。

Twitter指日後將會過濾這些帳戶的帖文,並封鎖他們分享的連結,預計約15,000個有關帳戶受影響,過去數周亦移除了7,000多個發布垃圾郵件或違反社群守則的帳戶。

「匿名者Q」支持者過去被指散播陰謀論或虛假主張,聯邦調查局去年認定「匿名者Q」涉及潛在本土恐怖主義,報道指Facebook亦計劃移除有關帳戶。

