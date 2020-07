【KTSF】

特朗普總統周二簽發備忘錄,把憲法規定人口普查要點算全國所有人口的命令更改,把非法移民剔除,在重新劃分國會議席的時候,只是計算合法的人口。

這份備忘錄是特朗普政府企圖改變計算美國人口的方法,推進他移民議程的最新努力。

ACLU美國民權聯盟隨即表示,計劃要就此告上法庭,說特朗普企圖用口部普查作為武器攻擊移民社區,做法最終會被裁定違憲。

特朗普之前曾要求在人口普查問卷上,加入接受普查者是否美國公民的問題,不過最後被最高法院否決。

根據憲法,國會代表是根據一個選區內有多少人居住,而並非多少公民,但一旦更改點算人口的方法,就有可能影響國會眾議院的權利平衡。

