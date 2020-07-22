國稅局公布12種稅務欺詐手段 呼籲民眾提防

【KTSF 梁秋玉報導】

為防止稅務欺詐，國稅局（IRS）公佈今年最盛行的12種欺詐手段，提醒民眾提高警惕。

國稅局公佈了一個名為「Dirty Dozen」的名單，列出今年最常發生的12種稅務欺詐方法，騙徒通常透過發電郵或設立一個虛假網站，然後盜取上當者的個人資料。

國稅局表示，當局絕對不會透過電郵聯繫納稅人有關稅務帳單、退款或紓困金付款等事項，因此看到類似內容是來自國稅局的電郵，應立即刪除，千萬不要點擊電郵中的鏈接。

第二種詐騙方法是冒充慈善機構，聲稱代表國稅局，正在為例如新冠肺炎疫情或其他自然災害的受害者，申請損失或退稅服務等。

第三種是打電話威脅受害人，如果不支付稅款，就會遭到當局逮捕、遞解出境等。

第四種，騙徒利用社交媒體，說服受害者相信他們正與受害人信任的親友談稅務問題。

第五種情況，騙徒盜取他人個人資料後，提供國稅局錯誤訊息，導致國稅局將退稅款，發放至錯誤的地址或銀行帳號。

其他的詐騙方法還有針對長者以及不懂英文的人，還有一些是利用提供報稅服務，用心不良者會利用此機會，盜用他人資料進行詐騙。

國稅局再次提醒民眾，如果對自己的稅務有任何疑問，可以直接聯繫真的國稅局，一旦自己成為詐騙受害者則應立即報警。

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