【有線新聞】

南韓有研究發現留在家中、遭同住家人傳染,比在街上更易染上新型肺炎。

學者以近5700個確診病例及其逾59,000名密切接觸者作研究對象,發現100名確診者中,只有兩名從街外、經非家庭接觸感染新型肺炎,但每10名確診者中就有一人在家中染病。

若最先確診的家庭成員是青少年或60歲以上人士,其他家庭成員的感染率亦會較高。

研究相信這兩組年齡層更有機會與其他家人有密切接觸,至於9歲或以下小孩是家庭首宗病例的機會率相對最少。

