舊金山提案規定僱主需為SFO前線人員提供健保（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

自新冠肺炎病毒疫情爆發以來，在舊金山國際機場工作的前線人員當中，共有76人感染病毒，但因為工作人員當中許多醫療保險不足，必須冒著健康危險工作，有市參事提案，規定僱主必須為這些職員提供醫療保險。

在舊金山國際機場擔任航班協調員16年的李明珠，因為沒有在職健保，目前在投保加州計畫中，為自己和家人買醫療保險，每個月近700元，而因為必須付8,000元的自付額（deductible），每年最少就需要付出超過16,000元。

李明珠說：「我相信很多人都和我一樣，靠著每一張工資單生活，這麼昂貴的醫療費，我真的負擔不起，我上班的時候也很擔心我會感染病毒。」

這些沒有在職健保的人員，都是外判工（contractor）。

舊金山國際機場的前線工作人員當中，有保安人員、客服員、廚房工作人員、機艙和機場航站樓的清潔工人等，自3月以來，有76人感染新冠肺炎，這個星期就有5人。

工會人士表示，隨著航班逐漸恢復，航班服務的需求增加，許多機場員工也必須在沒有醫療保險的情況下回到工作崗位。

舊金山市參事孟達文（Rafael Mandelman）和華頌善（Shamann Walton）建議立法規定，僱主必須為這些前線機場職員提供醫療保險。

孟達文說：「機場人員，當中有色族裔居大多數，從事必要的工作，必須和乘客和居民接觸，經常是在狹小的空間工作，要保持社交距離和其他的一些安全措施非常困難。」

工會方面表示，要是能夠通過立法，將能夠幫助到最少9,450名機場工作人員。

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