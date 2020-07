舊金山提案規定僱主需為SFO前線人員提供健保（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

自新冠肺炎病毒疫情爆發以來,在舊金山國際機場工作的前線人員當中,共有76人感染病毒,但因為工作人員當中許多醫療保險不足,必須冒著健康危險工作,有市參事提案,規定僱主必須為這些職員提供醫療保險。

在舊金山國際機場擔任航班協調員16年的李明珠,因為沒有在職健保,目前在投保加州計畫中,為自己和家人買醫療保險,每個月近700元,而因為必須付8,000元的自付額(deductible),每年最少就需要付出超過16,000元。

李明珠說:「我相信很多人都和我一樣,靠著每一張工資單生活,這麼昂貴的醫療費,我真的負擔不起,我上班的時候也很擔心我會感染病毒。」

這些沒有在職健保的人員,都是外判工(contractor)。

舊金山國際機場的前線工作人員當中,有保安人員、客服員、廚房工作人員、機艙和機場航站樓的清潔工人等,自3月以來,有76人感染新冠肺炎,這個星期就有5人。

工會人士表示,隨著航班逐漸恢復,航班服務的需求增加,許多機場員工也必須在沒有醫療保險的情況下回到工作崗位。

舊金山市參事孟達文(Rafael Mandelman)和華頌善(Shamann Walton)建議立法規定,僱主必須為這些前線機場職員提供醫療保險。

孟達文說:「機場人員,當中有色族裔居大多數,從事必要的工作,必須和乘客和居民接觸,經常是在狹小的空間工作,要保持社交距離和其他的一些安全措施非常困難。」

工會方面表示,要是能夠通過立法,將能夠幫助到最少9,450名機場工作人員。

