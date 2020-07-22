舊金山華裔家庭汽車被偷 視頻拍下犯案過程（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山灣景區有人偷走一個華裔家庭停泊在街上的汽車，偷車的過程被拍下，事主表示，損失的財物不算多，但公開事件，希望引起大家對社區治安的關注。

事主李先生住在灣景區Jennings街夾Gilman街附近，周一早上7時多，他出門上班時，發現停在街邊的汽車一輛Van不見了，他於是回家查看閉路電視。

李先生說：「我看到6時2分，有一個非洲裔的人拿工具來我的汽車，撬車門，撬完車門後，大概是十多分鐘，就開走我部車。」

由李先生提供的視頻所見，周一早上約6時，一名非洲裔男子走近李先生的汽車，並在附近徘迴。

從另一個角度看，該名非洲裔男子後來站在李先生駕駛座的旁邊，看不到他在做甚麼，幾分鐘後，男子就成功打開了車門，坐上了乘客座，大約5分鐘後，賊人將事主的車開走，將車停在轉角處，賊人再跑回案發現場，取回自己的財物時，他的正面亦被拍下。

李先生表示，星期日他泊車後，有將汽車上鎖，並且加裝了舵盤鎖，但仍然讓賊人有機可乘，他於是帶著視頻去警局報案，辦完手續回家途中，他發現自己部車被賊人棄置在距離案發現場5至6個街口，車門有被撬的痕跡，車上亦被人搜掠過。

李先生指，行車記錄儀及車房門遙控器都被偷走，他再報警，請警員來調查。

李先生說：「關鍵是，今早我去車房巡一巡，我見我的車房門已經升起了，（記者：有人撬過你的車房門？）沒有撬，可能是拿遙控器來開我的車房門，（升起多少？）是，升起少少，我鎖住，起不到全部。」

警方蒐證完畢後，就叫李先生將車開走，事主指出，他住在社區，經常發生打鬥事件，差不多每星期都發生一次交通意外。

李先生說：「始終是擔心治安問題，舊金山的治安真的不好，整個美國都是這樣，不知道怎樣講，因為我們從中國大陸來，覺得我們在大陸的治安相當好，來到這，外出各方面都相當擔心，擔心自己的人身安全，還有家人。」

警方仍在調查案件，不過事主對警察的調查沒有抱太大信心，他認為華裔社區更加要互相幫助。

李先生說：「報警那些只是手續上問題，根本上警察就像菩撒一樣，放著，只是拿來看，大家華人要聯防聯控會好一點，大家互相照應，這樣的環境，大家照應一下會好一點。」

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