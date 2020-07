舊金山華裔家庭汽車被偷 視頻拍下犯案過程（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山灣景區有人偷走一個華裔家庭停泊在街上的汽車,偷車的過程被拍下,事主表示,損失的財物不算多,但公開事件,希望引起大家對社區治安的關注。

事主李先生住在灣景區Jennings街夾Gilman街附近,周一早上7時多,他出門上班時,發現停在街邊的汽車一輛Van不見了,他於是回家查看閉路電視。

李先生說:「我看到6時2分,有一個非洲裔的人拿工具來我的汽車,撬車門,撬完車門後,大概是十多分鐘,就開走我部車。」

由李先生提供的視頻所見,周一早上約6時,一名非洲裔男子走近李先生的汽車,並在附近徘迴。

從另一個角度看,該名非洲裔男子後來站在李先生駕駛座的旁邊,看不到他在做甚麼,幾分鐘後,男子就成功打開了車門,坐上了乘客座,大約5分鐘後,賊人將事主的車開走,將車停在轉角處,賊人再跑回案發現場,取回自己的財物時,他的正面亦被拍下。

李先生表示,星期日他泊車後,有將汽車上鎖,並且加裝了舵盤鎖,但仍然讓賊人有機可乘,他於是帶著視頻去警局報案,辦完手續回家途中,他發現自己部車被賊人棄置在距離案發現場5至6個街口,車門有被撬的痕跡,車上亦被人搜掠過。

李先生指,行車記錄儀及車房門遙控器都被偷走,他再報警,請警員來調查。

李先生說:「關鍵是,今早我去車房巡一巡,我見我的車房門已經升起了,(記者:有人撬過你的車房門?)沒有撬,可能是拿遙控器來開我的車房門,(升起多少?)是,升起少少,我鎖住,起不到全部。」

警方蒐證完畢後,就叫李先生將車開走,事主指出,他住在社區,經常發生打鬥事件,差不多每星期都發生一次交通意外。

李先生說:「始終是擔心治安問題,舊金山的治安真的不好,整個美國都是這樣,不知道怎樣講,因為我們從中國大陸來,覺得我們在大陸的治安相當好,來到這,外出各方面都相當擔心,擔心自己的人身安全,還有家人。」

警方仍在調查案件,不過事主對警察的調查沒有抱太大信心,他認為華裔社區更加要互相幫助。

李先生說:「報警那些只是手續上問題,根本上警察就像菩撒一樣,放著,只是拿來看,大家華人要聯防聯控會好一點,大家互相照應,這樣的環境,大家照應一下會好一點。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。