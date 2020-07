【KTSF】

舊金山Marina區發生搶劫案,賊人搶走的是華裔事主的幾個口罩。

警方資料顯示,案發現場是Marina大道夾Buchanan街,周一晚38歲華裔男事主開車時,與另一部車上的20多歲拉美裔男子發生爭執,拉美裔男子走向華裔事主的汽車,拳打事主,然後搶走車裡面5個口罩。

警方表示,案發現場是Marina區,而男事主案發後去到列治文警察分局報案,並要求廣東話翻譯,事主受傷需要送院治療,沒有性命危險。

