【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭(屋崙)市長Libby Schaaf的家門口,周二凌晨遭人毀壞和塗鴉。

Schaaf位於Oakmore Road的家,在周二凌晨約兩時遭人毀壞和塗鴉,涉事者在門外塗上”醒來吧 Libby”、”削減奧克蘭警局開支”、”取消屋租”等的字眼。

市長發言人發聲明表示,涉事者亦都向Schaaf的家投擲物品和放煙火,這種攻擊是想恐嚇市長和她家人,不過市長不會因此停止為奧克蘭居民爭取長遠的權益。

Schaaf說,她支持遊行示威,但不支持恐嚇和傷害他人。

警方正調查案件,目前未有人被捕。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。