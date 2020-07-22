Santa Clara縣過去3周逾八成病例源頭不明（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Santa Clara縣目前是灣區確診比例最低的縣，但感染人數上升速度非常快。

Santa Clara縣衛生總監Sara Cody周二天在縣議會報告該縣新冠疫情的進度，從曲線圖可以明顯發現，該縣1月27日第一宗確診病例到現在，中間經過居家抗疫，染病人數最少，到6月中開始逐步重啟經濟，確診人數大增。

Cody說：「自6月中旬以來，我們看到的病例數顯著增加，即使我們每天都看到新記錄的病例顯著增加，在過去14天中，每十萬人的病例仍然是灣區最低。」

但她說很難找出正確的感染源。

Cody說：「很難正確指出源頭，過去三星期，86%的病例源頭不明，這反映大規模的社區傳染傳播，我想指出我們知道的病例，很大部分是家庭傳染，明顯上升。」

她也特別提到確診患者的年齡，18到34歲這個族群最多，雖然年輕人住院的少，但是他們會傳染給體弱的人。

在族裔方面，聖縣確診最多的是拉美裔，大部分聚集在東聖荷西，拉美裔佔該縣22%人口比例，但確診率高達44%。

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