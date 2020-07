Santa Clara縣過去3周逾八成病例源頭不明（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Santa Clara縣目前是灣區確診比例最低的縣,但感染人數上升速度非常快。

Santa Clara縣衛生總監Sara Cody周二天在縣議會報告該縣新冠疫情的進度,從曲線圖可以明顯發現,該縣1月27日第一宗確診病例到現在,中間經過居家抗疫,染病人數最少,到6月中開始逐步重啟經濟,確診人數大增。

Cody說:「自6月中旬以來,我們看到的病例數顯著增加,即使我們每天都看到新記錄的病例顯著增加,在過去14天中,每十萬人的病例仍然是灣區最低。」

但她說很難找出正確的感染源。

Cody說:「很難正確指出源頭,過去三星期,86%的病例源頭不明,這反映大規模的社區傳染傳播,我想指出我們知道的病例,很大部分是家庭傳染,明顯上升。」

她也特別提到確診患者的年齡,18到34歲這個族群最多,雖然年輕人住院的少,但是他們會傳染給體弱的人。

在族裔方面,聖縣確診最多的是拉美裔,大部分聚集在東聖荷西,拉美裔佔該縣22%人口比例,但確診率高達44%。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。