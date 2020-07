San Mateo縣確診數字續升 料快將列入監察名單

【KTSF 嚴劍蓉報導】

中半島San Mateo縣是目前灣區唯一的縣沒有被列入州監察名單,但情況可能有變,隨著縣內感染數字近期持續攀升,縣衛生局長周二表示,預期該縣快將被州政府列入州監察名單。

San Mateo縣衛生局長Louise Rogers周二向縣參議會匯報縣內新型肺炎疫情時透露,有兩個因素,包括患病率和住院率,可能會令San Mateo縣被州府列入監察名單。

Rogers表示,目前縣內的患病率以14日平均率計,是每十萬人有105.7人染疫,雖然這數字比灣區的109.2低,但州府指引要求低於100。

而住院率方面,周一是10.8,上週五是12.1,周一有74名確診患者在醫院接受治療,包括由San Quentin監獄轉送來的病人。

Rogers表示,她與州府官員討論時,要求他們評估時謹慎考慮潛在核心問題,和體諒本地居民的關注。

San Mateo縣是目前灣區唯一的縣沒有被列入州監察名單,但Rogers預期,該縣快將被州政府列入監察名單,如果在名單上連續超過3天,一些原本重開的商業,如健身室、修甲店、髮廊及宗教場所等等都要再次關閉。

Rogers敦促居民減少活動、加強防疫,例如戴口罩、勤洗手和避免聚會。

另外,縣參議會周二一致表決通過撥款200萬元,作為託兒紓困金,支援縣內受疫情影響的託兒所,讓他們繼續提供託兒服務。

持牌的託兒所可以申請最多25,000元援助,家庭式託兒服務最多可以申請一萬元援助。

鑑於疫情導致縣政府收入減少,但支出增加,縣府計劃削減開支,涉及幾乎所有部門,其中司法部門的預算可能會削減7%,社會服務5.2%,縣參議會下個月會作出討論。

