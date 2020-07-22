舊金山華埠花園角停車場管理公司突然易手（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠花園角停車場，過去數十年一直由華裔社區團隊管理，不過在7月1日起，突然轉由第三方的大型公司管理，停車場董事會表示，全因停車場遇上財政困難。

花園角停車場這一層周二空空如也，一輛車都沒有，停車場董事會表示，自居家令生效後，這種情況幾乎天天發生。

花園角停車場董事會副主席鄺深明（Samuel Kwong）說：「無人來停車，我們平時收入跟現在差了八成左右。」

花園角停車場在社區的推動下1962年建成，是公園局的物業，雙方的租賃合約還有約30年。

董事會表示，由於停車場面對財困，每個月都入不敷支，因此公園局及交通局不斷向他們施壓，要求董事會盡快制定一個有效削減營運成本的經營方案。

鄺深明表示，經過董事會多次商討，董事亦親身到其他停車場實地考察，最終作出艱難決定，在7月1日起由大型停車場管理公司Impark接手管理。

鄺深明說：「我們因為看過（管理公司）計劃書，知道比起我們現在自己來管理，可以省下一大部分，所以我們決定轉換專業公司來做。」

Impark現在至少管理交通局轄下十個停車場，董事會表示，Impark利用高科技，減少人手之餘，亦增加了停車場的運作效率，停車場19名員工，最少10名被遣散。

鄺深明指，如果日後經濟復甦，需要更多人手，必定會請回被遣散的員工，而且將來社區亦有機會取回停車場的管理權。

鄺深明說：「因為管理公司的限期是與市政府交通局簽的，他們合約期滿時，我們亦有機會，或者考慮再自己管理，或者到那時，我們有更好的管理方式，學懂他們的運作，自己做。」

停車場轉換管理團隊一直都沒有諮詢社區，令到不少社區人士相當不滿，他們認為，若董事會提前向社區求助，或者未至於由第三者接手管理。

董事會主席余林鳳嬌認為，轉換管理團隊是一個商業決定，而停車場並非易手，董事會仍然是所有事情的決策者。

花園角董事會主席余林鳳嬌（Nancy Lim-Yee）說：「我們並不認為我們失去了管理權，或者停車場的決策權，因此我們並沒有向社區求助。」

董事會在2014年資1,200萬來翻新花園角停車場，安裝了新的通風及防火系統，亦更換了新的付費及照明系統等，董事會周二亦公開這1,200萬的支出分配，來回應社區對會方不當使用撥款的質疑，現在所有工程已經完成。

為了讓停車場董事會在未來作出決定時更具透明度，市參事佩斯金及公園局成立了一個民眾諮詢委員會，讓市民定期知道停車場的近況，讓他們表達意見。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。