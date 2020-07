舊金山華埠花園角停車場管理公司突然易手（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠花園角停車場,過去數十年一直由華裔社區團隊管理,不過在7月1日起,突然轉由第三方的大型公司管理,停車場董事會表示,全因停車場遇上財政困難。

花園角停車場這一層周二空空如也,一輛車都沒有,停車場董事會表示,自居家令生效後,這種情況幾乎天天發生。

花園角停車場董事會副主席鄺深明(Samuel Kwong)說:「無人來停車,我們平時收入跟現在差了八成左右。」

花園角停車場在社區的推動下1962年建成,是公園局的物業,雙方的租賃合約還有約30年。

董事會表示,由於停車場面對財困,每個月都入不敷支,因此公園局及交通局不斷向他們施壓,要求董事會盡快制定一個有效削減營運成本的經營方案。

鄺深明表示,經過董事會多次商討,董事亦親身到其他停車場實地考察,最終作出艱難決定,在7月1日起由大型停車場管理公司Impark接手管理。

鄺深明說:「我們因為看過(管理公司)計劃書,知道比起我們現在自己來管理,可以省下一大部分,所以我們決定轉換專業公司來做。」

Impark現在至少管理交通局轄下十個停車場,董事會表示,Impark利用高科技,減少人手之餘,亦增加了停車場的運作效率,停車場19名員工,最少10名被遣散。

鄺深明指,如果日後經濟復甦,需要更多人手,必定會請回被遣散的員工,而且將來社區亦有機會取回停車場的管理權。

鄺深明說:「因為管理公司的限期是與市政府交通局簽的,他們合約期滿時,我們亦有機會,或者考慮再自己管理,或者到那時,我們有更好的管理方式,學懂他們的運作,自己做。」

停車場轉換管理團隊一直都沒有諮詢社區,令到不少社區人士相當不滿,他們認為,若董事會提前向社區求助,或者未至於由第三者接手管理。

董事會主席余林鳳嬌認為,轉換管理團隊是一個商業決定,而停車場並非易手,董事會仍然是所有事情的決策者。

花園角董事會主席余林鳳嬌(Nancy Lim-Yee)說:「我們並不認為我們失去了管理權,或者停車場的決策權,因此我們並沒有向社區求助。」

董事會在2014年資1,200萬來翻新花園角停車場,安裝了新的通風及防火系統,亦更換了新的付費及照明系統等,董事會周二亦公開這1,200萬的支出分配,來回應社區對會方不當使用撥款的質疑,現在所有工程已經完成。

為了讓停車場董事會在未來作出決定時更具透明度,市參事佩斯金及公園局成立了一個民眾諮詢委員會,讓市民定期知道停車場的近況,讓他們表達意見。

