【KTSF 黃恩光報導】

舊金山金門公園的日本茶園周三重開,不過會與以前不一樣。

日本茶園3月中開始,因為新型肺炎疫情而關閉,周三重開時將會有連串衛生安全措施,包括限制人流,茶園裡不會超過100人,設立單向的路徑避免擁擠,陡峭的橋因為經常有人觸摸,所以會封閉,洗手間會關閉,茶館也未能重開。

日本茶園以前一星期7日都開放,現在只會開放5天,星期三到星期日,上午9點至下午5點45分,大家最好預先上網購買門票。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。