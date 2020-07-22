香港新增113宗新型肺炎確診個案創單日新高

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香港新增113宗新型肺炎個案，還有70、80宗初步確診，再創單日新高，本地感染有105宗，六成未找到源頭，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指難說是否到頂，又希望措施有效，再次呼籲市民未來一兩星期盡量留家抗疫。

單日確診數字又再創新高113宗，單是本地感染都過百，有105宗，六成未有源頭。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說：「現在見頂了嗎?當然仍是未知，要過了頂點再回落，才能說那個是頂點，希望措施有發揮效用，未來就會看到情況。」

新群組包括大圍隆亨邨救世軍長者之家清潔工確診是在高危群組，檢測中發現院舍廚師亦感染，衞生防護中心說兩人可能在更衣室傳染，張表示：「長者一般少吃生冷食物，通常是蒸熟的食物，傳播風險較低，但審慎起見會為長者做測試。」

重災區慈雲山中心亦在檢測中，找到5名隱形患者，包括百匯軒樓面、森美奧廚房員工、髮型屋員工、街市菜檔檔販等等。

新出現還有學校老師，包括土瓜灣學之園幼稚園老師、灣仔保良局金銀業貿易場張凝文學校助教及聖嘉勒女書院教師，仍調查有沒有接觸學生，聖保祿醫院住彩虹邨的護士及銅鑼灣視安中心員工亦確診。

食肆群組繼續擴大，旺角雅蘭中心稻香慶回歸晚會多3人中招，加上二代傳播最少23人感染，另外3個人在晚會後四日去這間酒樓都中，可能是環境因素。

屯門富臨多一人，旺角維景海港酒家再多一名的士司機去完確診。

早前確診的荷里活廣場百老匯員工同事都感染，一名去過買電話的客人亦染病，但未知是否有關連。

衞生署指追蹤個案有難度，張竹君表示：「每個個案我們發現都去過很多地方，有些連自己都不記得，我們問的時候都花很多心機和時間，要反覆再問，當然這個已經過去了，希望大家在未來的時間，如果以往是較為活躍未來希望大家留在家中。」

太多檢測，結果出得慢，檢疫人士原本第12日再驗一次，會提早到第10日確保知道結果先離開檢疫中心。

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