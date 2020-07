香港新增113宗新型肺炎確診個案創單日新高

【有線新聞】

香港新增113宗新型肺炎個案,還有70、80宗初步確診,再創單日新高,本地感染有105宗,六成未找到源頭,衞生防護中心傳染病處主任張竹君指難說是否到頂,又希望措施有效,再次呼籲市民未來一兩星期盡量留家抗疫。

單日確診數字又再創新高113宗,單是本地感染都過百,有105宗,六成未有源頭。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說:「現在見頂了嗎?當然仍是未知,要過了頂點再回落,才能說那個是頂點,希望措施有發揮效用,未來就會看到情況。」

新群組包括大圍隆亨邨救世軍長者之家清潔工確診是在高危群組,檢測中發現院舍廚師亦感染,衞生防護中心說兩人可能在更衣室傳染,張表示:「長者一般少吃生冷食物,通常是蒸熟的食物,傳播風險較低,但審慎起見會為長者做測試。」

重災區慈雲山中心亦在檢測中,找到5名隱形患者,包括百匯軒樓面、森美奧廚房員工、髮型屋員工、街市菜檔檔販等等。

新出現還有學校老師,包括土瓜灣學之園幼稚園老師、灣仔保良局金銀業貿易場張凝文學校助教及聖嘉勒女書院教師,仍調查有沒有接觸學生,聖保祿醫院住彩虹邨的護士及銅鑼灣視安中心員工亦確診。

食肆群組繼續擴大,旺角雅蘭中心稻香慶回歸晚會多3人中招,加上二代傳播最少23人感染,另外3個人在晚會後四日去這間酒樓都中,可能是環境因素。

屯門富臨多一人,旺角維景海港酒家再多一名的士司機去完確診。

早前確診的荷里活廣場百老匯員工同事都感染,一名去過買電話的客人亦染病,但未知是否有關連。

衞生署指追蹤個案有難度,張竹君表示:「每個個案我們發現都去過很多地方,有些連自己都不記得,我們問的時候都花很多心機和時間,要反覆再問,當然這個已經過去了,希望大家在未來的時間,如果以往是較為活躍未來希望大家留在家中。」

太多檢測,結果出得慢,檢疫人士原本第12日再驗一次,會提早到第10日確保知道結果先離開檢疫中心。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。