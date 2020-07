加州復課指引有豁免條款 容許部分小學親身授課（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

根據加州的抗疫指引,在觀察名單的縣禁止學校面對面授課,但有一項豁免條款,允許這些縣內的小學親身授課。

上星期五州長紐森公布抗疫指引後,Santa Clara縣校區總監Mary Ann Dewan及公共衛生總監Sara Cody發函給縣內的公私立學校,強烈鼓勵學校遵循這一程序申請豁免,以便在秋天安全的進行面對面教學。

州長紐森在周一的記者會上只輕描淡寫回答關於復課的問題,但完全沒有提到「豁免條款」,豁免條款引起許多校區關注。

豁免條款並沒有詳盡說明必須滿足哪些條件,內容說地方衛生官員有權同意允許小學親自授課,豁免必須是在校區總監與勞工組織、家長組織和社區組織協商的情況下提出豁免,才可以授予豁免。

地方衛生官員必須審查當地社區的流行病學數據,考慮其他公共衛生干預措施,並諮詢州公共衛生部。

舊金山在加州的觀察名單內,公共衛生局局長認為,豁免條款是一個非常複雜的議題。

舊金山公共衛生主任Grant Colfax說:「這是一個複雜,牽涉很多範圍的議題,如果學校決定要重開,必須根據證據,像是減少向最脆弱人群傳播,現階段我們必須看指標是否有改善。」

不過加州教師工會已表明,絕大多數的老師拒絕返校授課,除非疫情改善。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。