司法部起訴兩中國黑客竊取多間公司商業秘密

【KTSF 江良慧報導】

聯邦司法部起訴兩名中國黑客在中國政府的支持下,竊取前全球多間公司的商業秘密,和入侵研發新型肺炎疫苗公司的電腦系統。

根據司法部周二公開的11項控罪起訴書,李嘯宇和董家志展開一個全球的黑客活動,歷時超過10年。

起訴書指兩名被告人成功從美國、澳洲、英國、德國、日本和南韓等多個國家竊取大量數據,包括武器設計圖、藥物資料、軟件源代碼及受害者個人資料,被盜的公司包括高科技製造商、藥廠、工程公司、國防承包商、電子遊戲和太陽能行業

而最近的目標就是一些研發新型肺炎疫苗測試科技和療法的公司的電腦。

法庭文件指。中國國安部會向他們提供軟件漏洞資訊,以便滲透目標及收集情報,目標包括香港的示威者、西藏流亡精神領袖達賴喇嘛的辦公室,以及一個中國基督教非牟利機構。

聯邦當局表示,兩名被告人已經返回中國,而他們就算在當局公開他們的控罪之際,仍然繼續從事黑侵他人電腦的非法勾當。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。