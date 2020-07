【KTSF】

美國出現上百宗沙門氏菌感染個案,遍及加州在內的15個州,聯邦疾控中心(CDC)已經就此展開調查,尚不清楚爆發感染的源頭。

這次的沙門氏菌感染從7月10日開始出現,原本只有13宗,但十天以來迅速增加,至今已經在全美15個州發生125宗感染,其中加州有3宗案例,目前共有24人因此住院,無人死亡。

衛生官員正在訪問感染病患,以了解其中有甚麼食物具有共通性,想找出導致患病的源頭。

如果感染沙門氏菌,會在6小時到6天之內出現腹瀉、發燒和胃絞痛等症狀,通常會持續4到7天,很多人不需治療可以自行康復。

