【KTSF】

加州的新型肺炎確診個案已升至409,000宗,超越紐約州,成為全美最多確診病例的州。

根據Johns Hopkins大學公布的數據,加州目前的確診病例較紐約州多約1,200宗,不過紐約州的死亡人數卻較加州高出9倍,紐約州有72,302人死於新型肺炎,加州則有接近8,000人染疫亡。

加州有接近4,000萬人口,是全美人口最多的州,紐約州人口約有1,950萬。

另外,聯邦疾控中心(CDC)的研究指出,美國實際染疫人數,可能較統計數字高逾十倍,因為從16,000人的血液樣本中發現,很多人早已有新冠病毒抗體。

