【KTSF】

加州的新型肺炎確診病例再創單日新高,州長紐森周三公布,在過去24小時,再多12,807人染疫,疫情仍未有緩和的跡象。

紐森稱,這些病例是從檢測約127,000人中發現,代表確診率升至約10%,在過去14天,加州的平均確診率是7.4%,周三的比率顯示疫情轉趨嚴重。

另外,根據Johns Hopkins大學公布的數字,加州已超越紐約州,成為全美最多確診病例的州,加州的確診病例升至413,576宗。

不過紐森強調,加州的人口較紐約州多,如以人均值計算,紐約州的病例其實仍比加州多。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。