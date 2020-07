【有線新聞】

全球目前正研發逾170種新型肺炎疫苗,大部分未進入臨床測試,連同牛津大學的疫苗在內,至少3種疫苗進入大規模臨床試驗階段。

另外兩種都是由中方研發,其中由科興控股生物技術研製的疫苗運抵巴西聖保羅,準備展開為期90天的測試,替9,000名志願者接種,如果成功最快明年初生產1.2億劑。

中國軍科院與天津的生物科技公司康希諾合作研發的疫苗,亦公布了第二期臨床測試結果,證實疫苗安全。

500名志願者當中,大部分有顯著免疫反應,但需要進入第三期測試才能確定疫苗是否有效預防新型肺炎。

