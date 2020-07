Walmart宣布今年感恩節不會開門營業

【KTSF】

美國零售店龍頭Walmart表示,今年感恩節將有別以往,不會在感恩節當天開門營業,讓員工在疫情下,可以與家人共渡感恩節。

Walmart的宣布,顯示新型肺炎疫情已波及黑色星期五購物日的安排,過去十年,零售商為搶佔商機,把傳統上感恩節後才開始的黑色星期五購物日,提前到感恩節舉行,但今年基於疫情,零售商為安全著想,需要更改促銷計劃。

業界估計,Walmart宣布有關決定後,其他大型零售商預料會跟隨。

Macy’s百貨行政總裁Jeff Gennette本月稍早表示,Macy’s今年的黑色星期五將會重點投放在網購上,在萬聖節過後,將會推出大規模的市場宣傳攻勢。

另外,Walmart也宣布將會為前線員工提供新一輪花紅,全職時薪員工將獲發300元,半職員工將獲發150元,其他如司機、店舖經理和助理經理等員工也受惠,預料會為Walmart帶來4.28億元支出。

