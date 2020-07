史丹福大學中國訪問學者被控隱瞞與解放軍關係（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

聯邦司法部控告一名來自中國在史丹福大學從事醫學研究的訪問學者,涉嫌在申請來美簽證以及留美期間,隱瞞自己與中國解放軍的關係。

聯邦法庭文件顯示,38歲中國籍公民Chen Song,2018年年底獲發J1交換學者簽證來美,2019年開始在史丹福大學一個實驗室從事神經學研究。

調查這宗案件的聯邦調查局探員表示,Song涉嫌在申請來美簽證時,虛報自己只是曾經於2000年9月至2011年6月底期間,在中國人民解放軍服役,而她填報的僱主是「西釣魚台醫院」。

後來探員發現,其實Song進入美國境以及在美國期間,一直都是中國解放軍的成員,而「西釣魚台醫院」其實是掩飾她與解放軍的關係。

探員發現被告有4篇研究論文,顯示她與北京空軍醫院,以及空軍軍醫大學有關。

另外一個中國醫療網站的資料顯示,被告是解放軍空軍總醫院神經科的醫生,而這間空軍總醫院的地址,與她填報的「西釣魚台醫院」的地址相同。

法庭文件指出,網站上有一幅懷疑是Song身穿解放軍軍服的照片,FBI探員研究制服上的徽章後,推斷被告是解放軍的文職幹部。

另外,探員搜查被告的家時,發現一封被刪掉的文件,其中有一封被告發給中國駐紐約領事館的中文信,被告在信裡提及她延長在美時間一年,又表明她所提及僱用她的北京西釣魚台醫院,其實是用來掩飾事實,她因此獲得解放軍空軍,以及空軍軍醫大學准許她延長留美的時間。

聯邦司法部控告Song提供虛假資料以獲得簽證的簽證欺詐控罪,如果罪名成立,最高刑罰是監禁10年,和罰款25萬元。

