聯邦商務部宣布將11間中國公司列入實體清單實施制裁。

商務部指,這11間公司,包括生產高鐵列車設施的今創集團、昌吉溢達紡織、新疆絲路華大基因科技,以及北京六合華大基因科技等,涉及在新疆侵犯維吾爾族的人權。

商務部長羅斯批評,北京積極透過強迫勞動及收集DNA等壓制人民,這次行動是要確保美國貨品及技術,不會被中共用於欺壓穆斯林等少數族裔。

連同去年10月及早前6月宣布的兩輪制裁,至今中國已經有48間公司及機構,包括新疆自治區公安局及19個下屬機構,被指配合北京侵犯新疆人權,而被商務部列入實體清單。

這些公司除非獲得批准,否則不能採購美國產品及技術。

