特朗普擬派更多聯邦執法人員平息種族社會不安

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統表示,他計劃派出更多聯邦執法人員,到民主黨控制的州份,協助當地平息近期因種族引起的社會不安。

自從非洲裔男子George Floyd,在5月中的亡兵紀念日懷疑被一名白人警察跪頸死亡案發生之後,全美各地至今持續有零星的反警暴力示威,俄勒岡州波特蘭市尤其明顯,特朗普政府已經派出聯邦執法人員到當地,維持治安和拘捕違法示威者。

俄州州長就反指,特朗普政府此舉等於是對民主的攻擊,認為特朗普利用俄州做個人的政治陣地,在當地進一步搞社會分化,是非常危險的事,俄州也指聯邦執法人員在俄州出現,令局勢進一步升溫。

特朗普指,持續發生示威暴力的州份都是由自由派民主黨人控制的州份,已經達到失控情況,特朗普特別點名紐約市、芝加哥、費城、底特律、波爾的摩和奧克蘭(屋崙)的情況混亂,他更形容芝加哥比阿富汗的情況更差,因此有需要派出額外聯邦執法人員到更多州份平亂。

特朗普又說,如果對手拜登入主白宮,國家就會很糟糕。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。