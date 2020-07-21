特朗普擬派更多聯邦執法人員平息種族社會不安

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統表示，他計劃派出更多聯邦執法人員，到民主黨控制的州份，協助當地平息近期因種族引起的社會不安。

自從非洲裔男子George Floyd，在5月中的亡兵紀念日懷疑被一名白人警察跪頸死亡案發生之後，全美各地至今持續有零星的反警暴力示威，俄勒岡州波特蘭市尤其明顯，特朗普政府已經派出聯邦執法人員到當地，維持治安和拘捕違法示威者。

俄州州長就反指，特朗普政府此舉等於是對民主的攻擊，認為特朗普利用俄州做個人的政治陣地，在當地進一步搞社會分化，是非常危險的事，俄州也指聯邦執法人員在俄州出現，令局勢進一步升溫。

特朗普指，持續發生示威暴力的州份都是由自由派民主黨人控制的州份，已經達到失控情況，特朗普特別點名紐約市、芝加哥、費城、底特律、波爾的摩和奧克蘭（屋崙）的情況混亂，他更形容芝加哥比阿富汗的情況更差，因此有需要派出額外聯邦執法人員到更多州份平亂。

特朗普又說，如果對手拜登入主白宮，國家就會很糟糕。

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