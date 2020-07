特朗普與共和黨高層商討下一輪紓困方案

【KTSF 梁秋玉報導】

聯邦政府在3月份通過的第一輪應對新冠肺炎疫情的紓困計劃CARES Act,即將於本月底到期,特朗普總統周一在白宮與團隊商討下一輪紓困方案,如果不能在本月底前獲得通過,預計將有2,500萬失業人士無法再繼續每周得到600元額外救助款。

特朗普和國會共和黨官員商討應對疫情的下一輪紓困方案,國會民主共和兩黨必須在月底前就第二輪紓困計劃達成共識,否則美國人不僅要面對仍未受控的疫情,還有大約2,500萬失業大軍失去聯邦額外資金救助。

聯邦參議院多數黨領袖麥康尼說:「學生、就業和醫療健保,參議院無法過關,若沒有民主黨同意,我們也會跟他們講。」

眾議院民主黨人在5月時通過了3萬億元的紓困方案HEROES Act,當中包括繼續發放1200元紓困金給年收入低於75,000元的美國人,不過參議院共和黨人將收入上限降到低於4萬元,共和黨的新紓困方案還包括撥款給醫護人員及聯邦疾控中心(CDC)。

參議院少數黨領袖舒默說:「我們會盡一切所能,確保CDC獲得紓困方案的撥款。」

民主黨人還希望延長發放每周600元的失業金,共和黨人也同意支持失業者,但策略有變。

美國財政部長Steven Mnuchin說:「我們將確保不會支付的錢比上班還多。」

為此,特朗普政府推出一萬億元不同種類的返款及刺激方案,例如削減薪資稅。

特朗普說:「我認為給公司刺激方案,聘請他們的員工回來,保障他們的工作,削減薪資稅對我來說十分重要。」

國會兩黨在新紓困方案上仍存在多處分歧,因此能否如期在月底前達成協議目前仍是未知數。

特朗普說:「我們正在與民主黨協商,試圖通過方案幫助小商業、民眾和這個國家。」

