特朗普重開新型肺炎簡報會 指疫情或會更差

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統相隔幾個月後,周二重新恢復召開每天疫情簡報會,他說美國現已加強檢測病毒,檢測量遠多於其他國家。

特朗普在沒有衛生專家陪同下周二召開疫情簡報會,近月來,他都讚揚全國對病毒的檢測工作。

他說,美國已經加緊大量檢測,一方面是因為美國的確診個案數目不斷上升,疫情爆發越大就需要更多檢測來控制疫情,特朗普又說,疫情有機會變得更差。

特朗普說:「可能不幸地變得更差,在疫情好轉之前,其實我不大願意講,但情況就是如此,你看看全世界就是如此」

美國現時按十萬人計算的病毒檢測率高於南韓和德國,但南韓和德國的死亡率較美國低。

特朗普在4月的簡報會上曾聲稱,可以用消毒劑和陽光來消滅新冠狀病毒之後,惹來猛烈批評,他因此暫停簡報會。

事隔幾個月後,他周二恢復重開,疫情簡報會通常有衛生官員出席,但周二白宮抗疫小組的醫療專家Anthony Fauci醫生說,他並未獲邀請參加。

Fauci表示,很高興見到特朗普開始推廣戴口罩,也期望他加強傳遞這個訊息。

在公開場合一向不願意戴口罩的特朗普,周一在推文中登載了一張他戴口罩的照片,特朗普形容這種是愛國行為。

白宮發言人就說,特朗普在簡報室裡面不會戴口罩,因為他在美國檢測得最頻密,有時每天檢測起碼一次,但特朗普說,他平均兩、三天檢測一次。

