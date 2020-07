Santa Clara縣單日新增3百多人染疫 增設臨時檢測站（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州新型肺炎確診個案突破39萬宗,累計7,694人死亡,接近7,000人需要住院,灣區9個縣方面,確診個案至接近4萬宗,將近700人死於新型肺炎,南灣Santa Clara縣單日新增300多宗確診個案,縣府這個星期設立3個臨時檢測站。

南灣Santa Clara縣周二到周五在縣內設立3個臨時檢測站,免費而且不需要預約,包括位於聖荷西Berger Drive 1555號的檢測站,時間是周二至周四早上10點至下午3點。

另一個測試站位於聖荷西高中飯堂,地址是North 24街275號,周二到周五下午1點至6點,周六上午9時至下午2時。

位於Gilroy的檢測站,地址是Wren Avenue 9300號,周二到周五上午10點到下午3點。

詳情可瀏覽: http://sccgov.org/sites/covid19

