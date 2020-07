舊金山住院人數創新高 室內購物中心再度關閉（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山正式被納入州府的監察名單中,室內購物中心及提供非緊急服務的辦公室,周一起要重新關閉,由於市內的住院人數創新高,衛生局相信,舊金山要留在監察名單中至少兩到三星期,以便當局觀察疫情的走向。

位於市中心的Westfield購物中心重開了個多月後,周一起又要關閉,位於華埠的新僑服務中心亦關閉,職員在家為民眾服務,而安老自助處則繼續開放。

不過市府表示,州府下令關閉的店舖,不包括一間間獨立的零售店,因此這些店舖,繼續容許進行店內購物。

舊金山周一新增103宗確診,累計5305宗,死亡人數維持在52人,根據市府最新的數據顯示,住院人數已達100人,是疫情爆發以來的新高。

舊金山華埠公共衛生局總監白幹榮醫生(Sunny Pak)表示,雖然舊金山的醫療系統仍然有充足的床位,及個人保護裝備的供應,但相信舊金山最少要留在州府監察名單上兩至三星期,讓市府留意著疫情會否受控。

白幹榮醫生說:「確診又增加得快,入院人數當然會跟著增加得快,而且患者是起碼有兩個星期的時間,我們說14天,這14天是確診後,可能在14日內變為有徵狀,變有徵狀後,甚至又多一星期,才會知道反應有多劇烈。」

舊金山的東南面,例如是Mission區及灣景區等,相繼有多個臨時檢測站為市民做檢測,究竟何時才到華埠呢?

白幹榮醫生表示,其實華埠衛生局隨時準備好成立臨時的檢測站,不過由於華埠一帶的確診率比較低,暫時不需要做大規模測試。

白幹榮醫生說:「幸好我們的個案始終還是很低,我們華人亞裔做得不錯,守著,就不是很高,所以現時衛生局未有叫第四衛生局變成一個市府的檢測站。」

衛生局周一發布新的命令,要求私人診所及私營醫療機構為有病徵人士,或者確診者的密切接觸者提供檢測,以減輕市府檢測站的負擔。

白醫生亦提醒,在華埠東華醫院及東北醫療中心,同樣有為民眾提供檢測。

