舊金山酒店建築清潔法令面臨法律挑戰（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

為了防止新冠病毒傳播，舊金山市參議會通過一項更嚴格關於酒店等建築的清潔法令，包括舊金山、加州以及全美多個酒店組織周一提出控訴，認為新的法令沒必要，反而延遲酒店重開。

在新冠疫情期間，酒店業者加強對房間的打掃，讓房客住的安心，不過舊金山市參議會日前通過「健康建築法令」，法令要求除非客人另有要求，否則酒店必須每天徹底清潔客房，並禁止酒店以獎勵措施來鼓勵客人放棄房間清潔，還要求酒店為員工提供額外的培訓、測試和保護舉報者。

酒店業者希望，客人退房後再進行清潔消毒，酒店本來就有提供每日清潔，但沒有法律規定一定要這麼做，而且很多客人不希望清潔人員進入房間。

美國酒店住宿協會執行長Chip Rogers說：「大多數常客不想要房間每天被打掃，65%的客人感到不舒服，如果清潔人員沒獲得允許而進入房間。」

加州職業安全和健康管理署（OSHA）前主席也認為，舊金山的新法令考慮不週，像是法令要求連窗簾、窗戶、吊燈每天打掃，反而致員工於危險境地。

OSHA前主席Len Welsh說：「這無助於保護顧客，您不會看到住在公寓被建議要求每天打掃，或是在家每天打掃，這無助於保護顧客，但是會增加工人在工作期間的危險，更多可能暴露的傳染病，並過度暴露於清潔的化學物質。」

業者表示，以250個房間為例，因為新冠疫情，已經增加將近50萬的額外加強安全支出，「健康建築法令」通過後，再多增加20多萬的開支，勢必影響酒店重開。

舊金山酒店理事會執行長Kevin Carroll說：「舊金山及全國的酒店都在為重啟而努力，關於清潔指南和協議，我們都已經準備好，並且可以隨時重啟，這項在舊金山通過的法令，完全沒有必要，我們寧願花時間工作，把員工請回來，而不是花時間對制定條例的市參議會提出訴訟。」

代表舊金山及San Mateo 9,000名酒店員工的工會支持「健康建築法令」。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。