舊金山酒店建築清潔法令面臨法律挑戰（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

為了防止新冠病毒傳播,舊金山市參議會通過一項更嚴格關於酒店等建築的清潔法令,包括舊金山、加州以及全美多個酒店組織周一提出控訴,認為新的法令沒必要,反而延遲酒店重開。

在新冠疫情期間,酒店業者加強對房間的打掃,讓房客住的安心,不過舊金山市參議會日前通過「健康建築法令」,法令要求除非客人另有要求,否則酒店必須每天徹底清潔客房,並禁止酒店以獎勵措施來鼓勵客人放棄房間清潔,還要求酒店為員工提供額外的培訓、測試和保護舉報者。

酒店業者希望,客人退房後再進行清潔消毒,酒店本來就有提供每日清潔,但沒有法律規定一定要這麼做,而且很多客人不希望清潔人員進入房間。

美國酒店住宿協會執行長Chip Rogers說:「大多數常客不想要房間每天被打掃,65%的客人感到不舒服,如果清潔人員沒獲得允許而進入房間。」

加州職業安全和健康管理署(OSHA)前主席也認為,舊金山的新法令考慮不週,像是法令要求連窗簾、窗戶、吊燈每天打掃,反而致員工於危險境地。

OSHA前主席Len Welsh說:「這無助於保護顧客,您不會看到住在公寓被建議要求每天打掃,或是在家每天打掃,這無助於保護顧客,但是會增加工人在工作期間的危險,更多可能暴露的傳染病,並過度暴露於清潔的化學物質。」

業者表示,以250個房間為例,因為新冠疫情,已經增加將近50萬的額外加強安全支出,「健康建築法令」通過後,再多增加20多萬的開支,勢必影響酒店重開。

舊金山酒店理事會執行長Kevin Carroll說:「舊金山及全國的酒店都在為重啟而努力,關於清潔指南和協議,我們都已經準備好,並且可以隨時重啟,這項在舊金山通過的法令,完全沒有必要,我們寧願花時間工作,把員工請回來,而不是花時間對制定條例的市參議會提出訴訟。」

代表舊金山及San Mateo 9,000名酒店員工的工會支持「健康建築法令」。

