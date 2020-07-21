San Mateo縣新冠病毒傳播率維持高水平原因何在（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

中半島San Mateo縣是灣區唯一的縣沒有被列入州監察名單，不過縣內感染數字近期也持續攀升，累計4,403人確診，114人染疫死亡，San Mateo縣衛生官員認為，目前病毒傳播率維持在高水平，部分原因與經濟的結構性問題和小型家庭聚會有關。

San Mateo縣衛生總監Scott Morrow醫生表示，要確切知道為何目前病毒傳播率維持在較高水平，就要進行個案控制研究，但當局沒有資源展開這項研究，不過，按確診個案的感染方式，似乎可以綜合出三大因素。

第一是病毒的傳染力驚人，Morrow醫生坦承，過去半年，他多次對新型冠狀病毒人傳人的能力感到驚訝，在家庭中和室內環境的傳染力如同山火蔓延，而且無處不在，雖然大家都會有抗疫疲勞，但千萬不可放下戒心。

Morrow醫生表示，經濟的結構性問題，是導致San Mateo縣確診數字高企的主要原因，他認為美國經濟有很多元素不合邏輯且不道德，很多人被迫在長期糧尾下生活，人工低而僱主又沒有提供健保、有薪病假等安全網，縣內大部分確診個案是前線必要員工，例如那些讓大家有東西吃，有電用和為大家收垃圾的人，他們居住在擠迫的環境，幾代人一起生活，對政府缺乏信任。

要阻止新型肺炎病毒傳播，需要隔離確診者，隔離期間患者不得外出，不可去上班，但若家庭的經濟支柱受感染，要其跟從指引去隔離，不去上班的話，可能全家會流落家頭，他上班的話，則會感染其他人。

而當局執法也有難度，這就需要快速的政策及系統性的改變，在政府及私人範疇，上上下下，去解決這種結構性問題，否則只會延長大家的集體痛楚。

另一個導致病毒傳播率高的因素是小型聚會，Morrow 醫生表示，很多確診個案都與小型親友聚會有關，如生日派對、野餐、分開住的人一起去餐廳用膳，期間又沒有採取基本的防疫措施，正正是這些聚會令到病毒傳播，除非大家了解這一點，否則疫情不會受控。

Morrow醫生說，要走出目前的困境，需要大家集體採取行動，不是住在一起就不要聚會，長時間戴口罩和保持社交距離。

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