San Mateo縣新冠病毒傳播率維持高水平原因何在（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

中半島San Mateo縣是灣區唯一的縣沒有被列入州監察名單,不過縣內感染數字近期也持續攀升,累計4,403人確診,114人染疫死亡,San Mateo縣衛生官員認為,目前病毒傳播率維持在高水平,部分原因與經濟的結構性問題和小型家庭聚會有關。

San Mateo縣衛生總監Scott Morrow醫生表示,要確切知道為何目前病毒傳播率維持在較高水平,就要進行個案控制研究,但當局沒有資源展開這項研究,不過,按確診個案的感染方式,似乎可以綜合出三大因素。

第一是病毒的傳染力驚人,Morrow醫生坦承,過去半年,他多次對新型冠狀病毒人傳人的能力感到驚訝,在家庭中和室內環境的傳染力如同山火蔓延,而且無處不在,雖然大家都會有抗疫疲勞,但千萬不可放下戒心。

Morrow醫生表示,經濟的結構性問題,是導致San Mateo縣確診數字高企的主要原因,他認為美國經濟有很多元素不合邏輯且不道德,很多人被迫在長期糧尾下生活,人工低而僱主又沒有提供健保、有薪病假等安全網,縣內大部分確診個案是前線必要員工,例如那些讓大家有東西吃,有電用和為大家收垃圾的人,他們居住在擠迫的環境,幾代人一起生活,對政府缺乏信任。

要阻止新型肺炎病毒傳播,需要隔離確診者,隔離期間患者不得外出,不可去上班,但若家庭的經濟支柱受感染,要其跟從指引去隔離,不去上班的話,可能全家會流落家頭,他上班的話,則會感染其他人。

而當局執法也有難度,這就需要快速的政策及系統性的改變,在政府及私人範疇,上上下下,去解決這種結構性問題,否則只會延長大家的集體痛楚。

另一個導致病毒傳播率高的因素是小型聚會,Morrow 醫生表示,很多確診個案都與小型親友聚會有關,如生日派對、野餐、分開住的人一起去餐廳用膳,期間又沒有採取基本的防疫措施,正正是這些聚會令到病毒傳播,除非大家了解這一點,否則疫情不會受控。

Morrow醫生說,要走出目前的困境,需要大家集體採取行動,不是住在一起就不要聚會,長時間戴口罩和保持社交距離。

