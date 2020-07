研究料大部分北極熊2100年步入絕種

【有線新聞】

研究指如不減少溫室氣體排放,絕大部分北極熊到2100年可能無法生育、步入絕種。

北極熊走入民居、垃圾堆覓食 ,這種景象近年愈趨常見。北極冰層加速融化,習慣利用浮冰獵食的北極熊失去「覓食工具」,不僅捱餓、更威脅生存。

目前全球剩下不到26,000隻北極熊,不同區域、年齡、性別,能捱餓的程度有差異。如獨身雌熊最「耐餓」,可挺過250多天。

有學者綜合不同數據,包括北極熊能量需求、挨餓多久就會無法生育、北極冰層融化速度等推算北極熊何時步入絕種。

研究對象鎖定全球13個棲息不同區域的北極熊族群,數量佔總數八成。假設溫室氣體排放水平不變,到2100年13個北極熊族群無一倖免,面臨無法生育的威脅,其中在棲息最南端的八個族群危機最大。有較大機會生存下來的,只有加拿大伊利沙伯女王群島與北冰洋邊緣巴芬灣兩個族群。

學者稱,部分族群已經越過喪失生育能力的臨界點。即使減少溫室氣體排放,到本世紀末能存活的北極熊數目將上升,然而部分族群仍難以避過絕種命運。

