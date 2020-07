牛津大學疫苗初步顯示有效引發免疫反應

【有線新聞】

英國牛津大學與當地藥廠合作研發新型肺炎疫苗,首階段臨床測試取得重大進展,證實能夠在人體引發「雙重」免疫反應,接下來將擴大試驗,進一步測試疫苗效力,最快今年12月面世。

各國致力研發新型肺炎疫苗,部分已到臨床測試階段,英國率先「跑出」取得突破。

牛津大學與藥廠阿斯利康合作,4至5月測試疫苗,選出1,077名志願者、年齡18至55歲,分別接種新型肺炎疫苗或安慰劑腦膜炎疫苗,結果顯示,新型肺炎疫苗有效引發「雙重免疫」。

接種14天後體內可殺滅受感染細胞的「白血球T細胞」數量最高,另一重免疫,即抗體反應,則於28天後達到高峰。

研究團隊之後安排其中10人接種第二劑疫苗,他們的免疫反應比接種一次的人更強。

70%人接種疫苗後會出現疲倦、頭痛、針口位置紅腫等輕微副作用,可服用止痛藥舒緩,不影響疫苗效用。

研究團隊從引致黑猩猩傷風的病毒中抽取棘狀蛋白,改造其基因序列並製成疫苗,不會令接種者染病,但會讓人體「認得」相似病毒,透過免疫系統「攻擊」它。

但疫苗能否有效控制疫情仍言之尚早,研究團隊說現階段未能確定免疫反應可持續多久,以及要接種多少劑量,才能引發足夠免疫反應、「擊退」新型冠狀病毒。

今次實驗亦沒有包括長者,他們的免疫系統較弱,一旦感染新型肺炎,病徵較嚴重、死亡率亦較高。

團隊9月會在美國、南非、巴西展開更大規模測試,計劃在6周內為5萬人接種疫苗。英國衛生部亦會在國內招募志願者參加,一切順利的話,疫苗最快今年12月面世,屆時會提供一億劑給英國政府。

