奧克蘭48小時內發生3宗兇殺案

東灣奧克蘭(屋崙)在不足48小時內共發生3宗兇殺案。

第一宗兇殺案在周五早上發生,地點在Ninth街1500號路段,一名男子被人用利器刺死。

同日晚上10時36分,警方接報指一名女僱員槍殺一名男僱員,地點在Julie Ann Way 500號路段。

周六晚,警方在晚上10時21分接報,指School街夾Pleitner大街發生槍擊案,一名男子被擊斃。

本年迄今,奧克蘭市共發生41宗兇殺案,與去年同期相同,但槍擊案今年迄今已發生213宗,較去年同期上升28%。

不過根據警方公布的數據,奧克蘭市的暴力罪行指數其實與去年相若,截至7月19日,奧克蘭共接獲3,141宗暴力案件舉報,去年同期是3,136宗。

奧克蘭市議會周二將會討論,是否進一步削減警隊的經費,有團體指公眾希望把警隊的經費,轉撥給房屋或治療精神病的項目。

不過代理警察局長Susan Manheimer表示,警隊經費早已削減,現有的經費已不敷應用。

