奧克蘭48小時內發生3宗兇殺案

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東灣奧克蘭（屋崙）在不足48小時內共發生3宗兇殺案。

第一宗兇殺案在周五早上發生，地點在Ninth街1500號路段，一名男子被人用利器刺死。

同日晚上10時36分，警方接報指一名女僱員槍殺一名男僱員，地點在Julie Ann Way 500號路段。

周六晚，警方在晚上10時21分接報，指School街夾Pleitner大街發生槍擊案，一名男子被擊斃。

本年迄今，奧克蘭市共發生41宗兇殺案，與去年同期相同，但槍擊案今年迄今已發生213宗，較去年同期上升28%。

不過根據警方公布的數據，奧克蘭市的暴力罪行指數其實與去年相若，截至7月19日，奧克蘭共接獲3,141宗暴力案件舉報，去年同期是3,136宗。

奧克蘭市議會周二將會討論，是否進一步削減警隊的經費，有團體指公眾希望把警隊的經費，轉撥給房屋或治療精神病的項目。

不過代理警察局長Susan Manheimer表示，警隊經費早已削減，現有的經費已不敷應用。

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