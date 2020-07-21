搵屋住：舊金山海旁可負擔公寓放售

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山海旁一個高級公寓大樓有一個兩房單位，以低於市場價重新發售。

這個公寓大樓位於海旁Beale街501號，就在海灣大橋旁邊，距離海旁Embarcadero僅一街之隔。

放售的單位有兩睡房一浴室，面積有852平方英呎，公寓大樓有24小時前台、健身室、泳池和Spa，售價約449,000元，但是HOA就較高，要1,044元一個月。

申請人家庭人數必須最少有兩人，兩人家庭年收入限制不得超過102,500元，三人家庭最高115,300元。

申請必須為首次置業人士，並有首次置業人士教育講座證書。

申請於7月27日下周一下午5點截止，抽籤時在舊金山居住或工作會獲得優先。

查詢詳情，請點擊：https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000HELptUAH

中文申請表：https://housing.sfgov.org/zh/listings/a0W4U00000HELptUAH/apply-welcome/overview

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